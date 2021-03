Meer coronadoden in Zeeland dan tot nu bekend bij het RIVM. ‘Er is geen meldingsplicht voor overlijden aan Covid-19'

Vanaf 1 oktober tot en met afgelopen donderdag had het RIVM 134 coronadoden gemeld in Zeeland. Diezelfde dag stond in het overzicht van de Zeeuwse verpleeghuizen alleen al op 126 sterfgevallen. De ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam hebben in deze periode in totaal 96 overlijdens gemeld. Opgeteld komt dat op 222 overlijdens van mensen bij wie corona is vastgesteld.