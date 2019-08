Meedoen aan nieuw SBS-programma is voorwaarde voor baan als parkmanager bij Roompot

De vacature loopt via het jonge recruitmentbureau YOBZ in Bussum. Geïnteresseerden kunnen niet rechtstreeks bij Roompot solliciteren, maar moeten dat via YOBZ doen. ‘Het uiteindelijke sollicitatiegesprek zal net iets anders gaan dan anders: het zal namelijk gefilmd worden als onderdeel van een positief nieuw televisieprogramma', meldt de vacaturetekst. Het gaat om een productie van het sinds begin dit jaar actieve ITV Studios Netherlands , voor een ‘grote commerciële televisiezender’. Volgens een medewerker van Roompot is dat SBS6.

YOBZ is benaderd door ITV om kandidaten te werven, zegt Kevin Middel van het bureau. Volgens hem is de bedoeling van het programma om te laten zien hoe het sollicitatieproces in zijn werk gaat, zowel vanuit werkgever als werknemer. De aanmeldingen/sollicitaties lopen volgens hem ‘redelijk'. ,,Het is een moeilijke arbeidsmarkt, dus we moeten er best aan trekken.” Wat ook meespeelt, is dat sommige mensen wel interesse hebben in de baan, maar er niet op zitten te wachten om mee te doen aan een tv-programma. ,,Ook daar hebben we mee te maken", zegt Middel.