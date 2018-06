Medewerkster Arduin: 'Collega’s lopen te huilen en te puffen. Het is chaos'

MIDDELBURG - ,,Ik kán niet meer. Als ik thuiskom van mijn werk, ben ik helemaal op." Zorgmedewerkster Anita werkt bij één van de instellingen van Arduin. Nóg wel, want ze denkt dat ze het niet lang meer volhoudt. De werkdruk bij de instelling voor gehandicaptenzorg is veel te hoog. Vakbond FNV heeft inmiddels de klachten verzameld in een zwartboek.

,,Ik begin om zeven uur ‘s morgens", vertelt Anita. "Ik kan mijn cliënten niet de ondersteuning en verzorging geven die ze nodig hebben. Ik moet het afraffelen. Als ze een gesprek willen voeren, moet ik zeggen: sorry, ik heb het druk.”

Collega’s vragen constant hulp, omdat andere afdelingen ook onderbezet zijn. ,,Soms vergeet ik medicatie te geven, omdat ik steeds van mijn werk gehaald word. Cliënten staan onder spanning door de situatie: ze slaan, schoppen en schreeuwen. Ik doe mijn best, maar ik heb geen tijd om ze te troosten. Soms zitten cliënten de hele dag in hun kamer. Ze zijn angstig, omdat ze de hele dag niemand zien. Als ik dat zie, dan springen de tranen in mijn ogen. Ouders komen boos naar me toe. Collega’s lopen te huilen en te puffen. Het is chaos.”

Angstcultuur

Anita is niet de echte naam van de medewerkster. Ze wil onder geen beding met haar naam in de publiciteit, omdat ze bang is voor represailles. ,,Collega’s die hun mond open gedaan hebben tegen het management, worden weggetreiterd. Ze krijgen ineens functioneringsgesprekken en moeten een traject in. Er is een angstcultuur.”

Door het personeelstekort werkt Anita veel te veel uren. ,,Ik werk van 07.00 tot 10.00 uur, en daarna weer van 16.00 uur tot 22.00 uur. Dag in, dag uit.” Ze heeft ook wel eens een dubbele dienst gedraaid, omdat er niemand was om haar af te lossen. ,,Toen heb ik van 17.00 uur tot 03.00 uur gewerkt. Ik kon geen collega bereiken. Niemand neemt z’n telefoon meer op, want dan weet je dat je moet werken.” Waarom ze door blijft gaan? ,,Als ik met materiaal te maken had, was ik al lang weggeweest, maar ik werk met mensen.”

Taks

Margarita van der Schans uit Middelburg herkent de situatie maar al te goed. Ze is mentor van een cliënte en ziet dagelijks hoe haar pupil lijdt onder het personeelstekort bij Arduin. Ze benadrukt: ,,De medewerkers hebben het hart op de goede plek. Ze werken de poten uit hun lijf, maar het is gewoon niet te doen. Ik zie dat ze aan hun taks zitten.”

Volledig scherm Margarita van der Schans © Ruben Oreel

Arduin heeft de afgelopen maanden veel cliënten verhuisd naar andere woonlocaties. Dat zou verbetering moeten opleveren, maar Van der Schans ziet de chaos alleen maar groter worden. Haar cliënt is vanuit Middelburg overgeplaatst naar het oude Scheldehof in Vlissingen: haar nieuwe woonruimte is twee keer zo klein als voorheen. Bovendien kan ze niet zelf naar buiten. ,,Cliënten worden niet op tijd uit bed gehaald, ze komen niet op tijd bij de dagopvang, ze krijgen te laat eten en drinken en er is minder aandacht voor ze. Mijn cliënt wordt maar twee keer per week gedoucht. Daar zijn namelijk twee mensen voor nodig. Dat is te veel werk. De medicatie wordt opgevoerd, om ze rustig te houden. Zo ga je toch niet met mensen om? We leven toch zeker niet in de Middeleeuwen?”

Verplichte dagopvang

Bewoners van de instellingen móeten naar de dagopvang. Thuis blijven is niet mogelijk, omdat er geen personeel is om ze in de woningen te verzorgen. ,,Soms wil ze ook wel eens een dagje op haar kamer zitten lezen, maar dat is geen optie. Ze kan nooit met ‘vakantie’.” Van der Schans vindt het schandalig. ,,Je stuurt je moeder van tachtig toch ook niet verplicht naar een dagopvang?”

FNV-bestuurder Andreas Prochniak is geschrokken van de verhalen van Arduin-medewerkers. De vakbond is ruim een jaar bezig geweest met een onderzoek naar de problemen bij de zorginstelling. Een vragenlijst over de arbeidsomstandigheden is door een derde van het personeel ingevuld. ,,De angst onder de medewerkers is groot. Mensen zijn ontslagen omdat ze hun mond open deden.” De FNV wil dat Arduin zorgt voor verbetering. ,,We willen concrete plannen zien. Gebeurt dat niet, dan ondernemen we stappen. We laten het hier niet bij zitten.” De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister over de arbeidsomstandigheden bij Arduin.