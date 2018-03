Medewerkers Indaver Terneuzen onwel bij reinigen tankwagen

Verkeersruzie in Terneuzen loopt uit op mishandeling

13:43 TERNEUZEN - De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersruzie donderdagmiddag op de Hoofdweg in Terneuzen. Een 26-jarige man uit Vlissingen werd daarbij tegen zijn benen geschopt en in zijn gezicht geslagen. Hij hield een verdikte neus aan de mishandeling over. De politie roept de dader op zich te melden en is op zoek naar getuigen van het incident.