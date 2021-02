MDMA-drugslab ontmanteld in Ossenisse

HET GEHUCHT | VIDEO Buurtschap Drie Hoefijzers: ‘De mensen hier of in Sas van Gent, dat is een wereld van verschil’

9:44 Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag aflevering 29: Drie Hoefijzers aan de Driehoefijzersstraat tussen Koewacht en Heikant, een paar honderd meter van de grens met België.