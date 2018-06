McDonald's opent tijdelijke minivestiging op Schouwen-Duiveland

Vorig jaar liet McDonald's nog weten geen brood te zien in een echte vestiging op het eiland. Dat was naar aanleiding van een brief van de 7-jarige Adriaan van Binsbergen uit Ellemeet. Hij vroeg burgemeester Gerard Rabelink in een brief er voor te zorgen dat er een McDonald's in Zierikzee komt. Nu is Goes de dichtsbijzijnde locatie waar Adriaan zijn favoriete Happy Meal kan scoren. Rabelink en McDonald's moesten hem teleurstellen, maar nodigden de hamburgerfan wel uit voor een etentje bij vestiging in Goes.



Wie ook tijdelijk een minirestaurant op de camping, bij het strand, op het werk of gewoon in de achtertuin wil, kan zich opgeven bij McDonald's. Het restaurant toert tot 27 augustus door het land. ,,Ik ben benieuwd op welke mooie plekken we onze gasten kunnen verrassen met deze mini McDonald’s", laat Erwin Dito van McDonald’s Nederland weten. Het bedrijf is deze week een landelijke reclamecampagne begonnen op televisie.