Maya (18) uit Sas van Gent kan nog steeds geen studentenkamer vinden: ‘Ik heb me uitgeschreven in Amsterdam’

,,Laat ik maar gelijk met het slechte nieuws beginnen. Ik heb geen kamer gevonden”, vertelt Maya Cornelis (18) uit Sas van Gent. Ze heeft zich uitgeschreven voor de studie Cognition, Language and Communication (een studie die verbanden tussen taal en hersenen legt) in Amsterdam. ,,Zoals ik eerder al zei: ‘Zonder kamer geen studie’. Dat komt door de reisafstand naar Amsterdam. Een kamer kon ik niet vinden, dus ik heb me noodgedwongen moeten uitschrijven. De afgelopen weken heb ik nog gekeken of ik écht geen kamer kon vinden, maar dat is niet gelukt.”

Voor Annabel Padmos (17) uit Noordwelle is de kamerstress voorbij. Na tientallen hospiteeravonden is het haar gelukt: ze heeft een kamer bemachtigd in studentenstad Leiden. Dat betekent dat Annabel met een gerust hart aan haar studie biofarmaceutische wetenschappen kan beginnen.

Van Amsterdam naar Middelburg

In de weken na haar uitschrijving twijfelt Maya. Neemt ze een tussenjaar of kiest ze voor een andere studie? ,,Zo’n tussenjaar klinkt nu leuk, maar ik denk dat ik me erg zal gaan vervelen. Daarbij komt nog dat ik niet weet of er over een jaar wél een kamer beschikbaar is in Amsterdam.” Ze besluit te gaan kijken bij University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. ,,Niet mijn eerste keus, maar je moet wat. Het voordeel van deze opleiding is dat je je eigen vakken kan kiezen. Ik wil graag iets met taal, cultuur en psychologie doen. Vanavond verstuur ik mijn motivatiebrief en hopelijk word ik dan aangenomen.”

Een welkom voordeel van het UCR is dat studenten een woonruimte krijgen toegewezen bij hun studie. ,,Hier moet je ook verplicht gebruik van maken. Dat vind ik fijn. Zo krijg je écht de studentenervaring. De prijzen variëren tussen de 350 euro voor een kamer en 500 euro per maand voor een studio. Daar had ik in Amsterdam niet eens een volwaardige kamer voor. Nu alles op zijn plek valt én ik me meer heb verdiept in de studie heb ik heel veel zin om te starten. Ik hoop dat ik gelijk een studio krijg, maar op dit moment ben ik blij met elke woonruimte. Bovendien mag je na een jaar wisselen van kamer.”

Dat ze niet naar Amsterdam hoeft te verhuizen, vindt Maya achteraf tóch niet zo erg. ,,Ik ben opgegroeid in Sas van Gent. Amsterdam heeft álles. Dat leek me in eerste instantie heel leuk, maar ik denk dat ik al word aangereden als ik oversteek. Middelburg is de perfecte middenweg. Het is stads, maar niet zo groot als Amsterdam. Nu moet ik alleen nog worden aangenomen. Als alles goed gaat, start ik in februari”, zegt Maya zenuwachtig.

Volledig scherm Annabel Padmos (17) heeft werkelijk álles gedaan om een kamer te vinden in Leiden voor haar studie mét resultaat. © Marieke Mandemaker

Annabel wordt ontgroend

Annabel gaat samenwonen met twee meiden, in een appartement in Leiden. ,,Iemand uit het dorp kreeg een appje van iemand met dezelfde huurbaas, dat er een appartement vrijkwam in Leiden. Zij heeft me in contact gebracht met de makelaar. Diezelfde middag ben ik nog langs gegaan en de dag erop kon ik de sleutels ophalen. Ik ga daar wonen met twee andere meiden, die ik nog niet ken.”

Deze week is de ontgroeningsweek met de studentenvereniging waar ze zich bij aansloot. ,,Het valt me alles mee, het is eigenlijk gewoon heel gezellig. Er wordt niemand vernederd of gekleineerd. Daarvoor wil ik ook niet bij een studentenvereniging. Het leek mij een mooie manier om alvast wat studiegenoten te leren kennen. Deze week heb ik mijn huisgenootjes leren kennen. Dat klikt gelukkig heel goed. Ook de anderen zijn super gezellig”, vertelt ze tevreden.