Matty Verkamman gruwelt van handel in voetbalrelikwieën uit museum in Roosendaal: ‘We willen die spullen terug’

Ziel en zaligheid legde Verkamman erin om het voetbalmuseum in 2009 in Middelburg van de grond te krijgen. Samen met een aantal bevriende journalisten zoals Hugo Borst en Johan Derksen gebruikte hij zijn netwerk om een aansprekende collectie bij elkaar te krijgen. En nu dit…

‘Dit’ is een ordinaire strijd over allerlei museumstukken en vooral over de vraag van wie die nu eigenlijk zijn. Volgens het kamp Verkamman, vertegenwoordigd door advocaat Herman Loonstein, is de collectie cultureel erfgoed en mag daarom niet ingezet worden voor commerciële verkoop.