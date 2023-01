Mats (12) uit Terneuzen: ‘Het moment dat je iets uit de grond haalt is echt geweldig’

,,Haha, dat klopt wel volgens mij. Toch ben ik er best veel mee bezig, al vanaf dat ik 7 jaar oud ben. Ik ben al heel lang gefascineerd door de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Op TikTok en YouTube had ik filmpjes gezien van mensen die met een metaaldetector oude spullen uit de oorlog van onder de grond haalden. Dat wilde ik ook en ik heb dan ook een detector voor mijn zevende verjaardag gevraagd. Samen met mijn vader ga ik nu elke twee weken wel ergens op pad. Onze favoriete plek is een dijk hier in de buurt, maar soms gaan we ook naar het bos of het strand.”