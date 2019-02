Mathieu van der Poel voltooit Hulster hattrick in Vestingcross

Alvast voorproe­ven voor carnaval in Sas van Gent

16 februari SAS VAN GENT - Wie alvast een voorproefje wilde nemen van het carnaval over een kleine twee weken, kon zaterdag onder meer in Sas van Gent zijn hart ophalen. Bouwgroepen hielden open huis. Pascal de Rijcke van bouwgroep Wie me daor en!: ,,Het is nu alle hens aan dek.”