Mart-Jan en Daphne den Boer: ‘Net klaar met jarenlange verbouwing, beginnen we weer opnieuw’

Mart-Jan en Daphne den Boer kochten in 2015 hun eerste koopwoning, een bouwval aan de rand van het pittoreske dorpje Dreischor. December 2022 was alles wel zo’n beetje klaar. Tijd om optimaal te genieten van het woonplezier, zou je denken. Niet dus. Ze verkassen in de zomer naar een vrijstaande woning in de polder tussen Kerkwerve en Scharendijke. ,,Ook daar gaan we weer helemaal terug naar de basis.”