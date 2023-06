Marokkaans international Ben Sellam keert na vier avonturen terug bij Groene Ster Vlissingen

dag huis! Ludwine gaat na 55 jaar haar huis verkopen: ‘Met pijn in het hart, want eigenlijk wil ik helemaal niet weg’

Het is maar weinig mensen gegeven om zo lang in het dezelfde huis te wonen als bij Ludwine Wentzler het geval is. Al bijna 55 jaar woont ze aan de Cloosterstraat in Kloosterzande. Om precies te zijn op 29 augustus 1968 kocht ze met haar man Karel de woning waar ze tot op de dag van vandaag woont. Helaas zonder haar man, die in 2010 kwam te overlijden. Met pijn in het hart heeft ze recent besloten haar woning te koop te zetten.