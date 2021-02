Mark Verhage wacht door corona al een jaar op een nieuwe schedel: ‘Ik voel nu de schroefjes door mijn bot komen’

Wie maakt de mooiste foto van krokussen langs de Dodendraad?

13:44 KOEWACHT - Het duurt nog even, maar straks staan de in 2018 geplante witte krokussen langs de Belgisch-Nederlandse grens weer in bloei. Oudheidkundige kring De Vier Ambachten heeft dit jaar voor het eerst daarrond een fotowedstrijd uitgeschreven. Wie brengt het krokuslint, dat de Dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog markeert, het mooist in beeld?