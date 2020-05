Met windvlagen van ruim 70 kilometer per uur, slaat het weer zondag plotseling om. Eerder die dag stond er geen of nauwelijks wind. Reden dat de ervaren kitesurfer Mark Gorter de Oesterdam verruilt voor het strand van Vrouwenpolder. Om nog even te genieten van de golven. Als hij met een paar andere surfers het water op gaat, is er nog niets aan de hand. ,,Verschrikkelijk wat er is gebeurd, we hoorden het pas achteraf.”