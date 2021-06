Mark (25) uit Hoek stierf mysterieuze dood in zwembad, zijn moeder waarschuwt: ‘Het kan iedereen overkomen’

Wijk Othene in Terneuzen groeit als kool, ‘kopers komen overal vandaan, uit Mexico, China, noem maar op’

23 juni TERNEUZEN - De Terneuzense nieuwbouwwijk Othene groeit als kool. Gino van Driessche, directeur van ontwikkelaar AM Zeeland, verwacht dit jaar de oplevering van ruim honderd huizen en volgend jaar ook. Als het in dit tempo doorgaat, is Othene zeker in 2028 vol.