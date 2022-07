Marjolein zet De Bloemfabriek te koop: ‘Konden we dit huis maar optillen en meenemen naar Amsterdam’

Weinig inwoners, maar veel te doen: in Terhole hoef je je niet te vervelen

TERHOLE – Met zo’n vijfhonderd inwoners is Terhole één van de kleinste kernen uit de gemeente Hulst. De gemeenschapszin daarentegen is des te groter. Met zaterdag een garage sale en een week later een dorpspicknick hoeven Terholenaren niet achterover te leunen.

7 juli