Marja en Dave moeten van de camping af: Alles is volgeboekt

Oplossen zoetwater­pro­bleem in Zeeland wordt een enorme puzzel

19:30 MIDDELBURG - Het oplossen van het zoetwatertekort in Zeeland wordt de komende jaren een gigantische klus. Er zijn zeker oplossingen, maar de vraag is of die ook op grote schaal kunnen worden toegepast. ,,Het is een enorme puzzel”, aldus Arno Nolte van kennisinstituut Deltares. ,,Die kan zeker worden gelegd, maar het is geen gemakkelijke puzzel.”