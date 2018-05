Marineduikers gaan zoeken naar vermiste duikers Grevelingen

Na de melding van de vermissing werd een Search And Rescue-actie opgestart. Twee reddingsboten van de KNRM Ouddorp zochten op de bekende duiklocaties in de buurt van Scharendijke en in de buurt van boeien. Twee Search and Rescue-helikopters uit Den Helder en Rotterdam zochten het gebied in de Grevelingen ook af. De brandweer had in eerste instantie ook duikteams gestuurd, maar omdat de locatie voor hen te diep was, werden die teruggeroepen. Ook een brandweervaartuig en een kusthulpverleningsvaartuig waren bij de zoekactie betrokken.