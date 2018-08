Marie-Cécile Moerdijk: 'Ik had altijd zin om te zingen en te praten'

Rookontwik­ke­ling bij brand in hooiberg in Oostburg

5 augustus OOSTBURG - Bij een compostverwerkend bedrijf in de Lange Heerenstraat in Oostburg staat een grote berg hooi in brand. Het vuur ontstond rond 13.15 uur. Bij de brand komt rook vrij, die vooral richting de Scherpbierseweg beweegt. Rond 15.30 begon de brandweer met afblussen.