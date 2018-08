Marie-Cécile Moerdijk: 'Altijd zin om te zingen en te praten'

Als het einde zich aan mocht dienen, hoeft er niks meer geregeld te worden. Er liggen twee lijsten, een voor Carlos haar broer om familieleden te bellen en een voor de buurvrouw die vrienden en kennissen op de hoogte moet brengen. Zelfs de rouwenveloppen liggen geschreven en wel klaar, inclusief de postzegels. ,,Ik wil er niemand mee belasten”, zegt Marie-Cécile Moerdijk (89). ,,Dat alles klaar is, geeft een fijn gevoel.”

Ze is over de eindigheid van het leven gaan nadenken toen ze vorig jaar geveld werd door een zware longontsteking, eigenlijk niks voor zo’n geboren optimiste als Marie-Cécile. ,,Leuk vond ik dat niet, maar het is een plicht. Ik ben er ook achter gekomen dat mensen van nu, helemaal niet blij worden van nalatenschappen. Ze willen vrij zijn, niet gebonden aan bezit. Dat geldt voor mijn dochter Lotje zeer zeker ook die in Zuid-Spanje woont.”

Ooit gaf ze de toenmalige koningin Juliana enkele duizenden guldens, de opbrengst van een benefietconcert.

Quote Een sentimen­tal journey met een begaafde, charmante, erudite en veelzijdi­ge gids. Ivo de Wijs over jongste boek MC Moerdijk De maandenlange ziekte vorig jaar was ook de reden dat de presentatie van haar jongste boek 'Kloffers en stekskes' (klompen en lucifers in Zeeuws-Vlaams dialect) niet van de grond kwam. Een reeks van ruim 50 columns die eerder verschenen in magazines en kranten en geselecteerd werden door tekstschrijver Ivo de Wijs. ‘A sentimental journey met een begaafde, charmante, erudiete en veelzijdige gids’ zo schrijft hij in zijn vriendelijke voorwoord. ‘Zij vertelt met humor van haar rijkgeschakeerde carrière en maakt de lezer deelgenoot van haar verwondering om mensen, tradities en taal.’

Marie-Cécile Moerdijks wortels liggen in het Zeeuws-Vlaamse Zuiddorpe. Ze werd bekend als zangeres van volksliedjes van over de hele wereld, die ze deels zelf verzamelde en waarover ze ook les gaf aan het conservatorium in het vak etnomusicologie. Ze bracht vele LP’s uit en schreef zo’n 25 boeken, ontmoette tal van hooggeplaatste en bekende lieden, in Nederland en verre buitenlanden. Het grote publiek kent haar van tv- en radio-optredens en van de thuistheaters in haar woonboerderijen in Brabant waarin waar ze in de loop der jaren bijna 225.000 gasten ontving.

Marie-Cecile Moerdijk tijdens een optreden in Zeeuwse klederdracht

Nu kan ze nog 14 mensen tegelijk ontvangen in haar appartement in Mariëngaarde, een woongemeenschap voor oud-kunstenaars in een voormalig rusthuis in Tilburg, ooit gerund door zusters. Ze schatert, uitbundig en sopraanhelder. ,,Af en toe – soms wekelijks, soms een keer per maand - komen er groepjes, van de universiteit of de vrouwenbond, laatst nog accountants. Die krijgen allemaal een rondleiding door het gebouw, inclusief appeltaart bij de bovenbuurvrouw. Zingen doe ik nauwelijks meer, er zit door de longontsteking een breuk in mijn stem, die hoor ik steeds. Ik vertel, lees voor. Over kleine dingen waarover ik me verwonder, de nerf in een blad, schoonheidsslaapjes, een spelend kind, weetjes, anekdotes, gedichten. Een boodschap verpakt in een grap, dat vinden de mensen leuk, ze gaan opgekikkerd weg, althans dat zeggen sommigen dan toch.”

Dialect

Schrijven doet Marie-Cécile ook nog steeds. ,,Soms als ze erom vragen, columns voor het NederBelgischMagazine en El Periodico, maar ook voor mezelf. Herinneringen, gedachten, notaties van ’t Zuiddorps dialect. Dat is bij mij intact gebleven omdat ik al vroeg uit Zeeuws-Vlaanderen ben weggegaan. Ik wil graag nog een boek maken en ik hoop dat ik dat samen met het Nederlands Taalkundig Instituut in Gent kan doen. Dat heeft mij benaderd en ik heb daar in ieder geval veel zin in.”

Hoewel nog jong en soepel van geest, geeft haar fysieke gezondheid intussen wel enige aanleiding tot zorg. Als ze opgetogen haar crea-kamer toont waarin ze haar kralen- en knutselmateriaal heeft geordend, passeren we ook de slaapkamer en douche, die haar begeestering wat lijken te temperen. ,,Een hoog-laag bed, een hoog-laag toilet. Ideaal. Voor iemand in een rolstoel met artritis zoals ik dan hè. Tja, ik denk wel eens, als nu ook mijn polsgewrichten het laten afweten, kan ik dan hier nog wel blijven?”

Quote Bang voor het einde ben ik niet, al heb ik er natuurlijk geen zin in, haha Marie-Cécile Moerdijk Maar klagen zit niet in haar positieve natuur, dat is voor mensen ‘die aandacht willen’. ,,Ik kan niet meer lopen, moet mijn benen in laten zwachtelen, heb een pacemaker. Maar ik wil me per se niet laten beïnvloeden door pijn en ongemak. Dat is niet leuk voor mensen die hier komen, maar ook voor mezelf niet. Ik wil het zelf ook het liefst vergeten. Bovendien, van pijn ga je niet dood hè.”

Bang voor het einde is ze niet. ,,Ik heb er natuurlijk geen zin in, haha. Maar ik heb laatst gelezen dat je het nooit benauwd krijgt wanneer je je laatste adem uitblaast, dus dat is wel geruststellend. Waar ik wel bezorgd om ben is dat mijn dochter mij gaat missen, meer dan ze zich nu misschien realiseert. Zelf kijk ik terug op een heerlijk leven en voel ik me vooral dankbaar. Dankbaar dat zo veel mensen mij wilden horen. Ik had altijd zin om te zingen en te praten. Het maakte mij gelukkig dat anderen daar gelukkig van werden. Dat is nog steeds zo.”

Kloffers en stekskes is te koop bij boekhandel Gianotten in Tilburg en te bestellen via marie.cecile.moerdijk@gmail.com