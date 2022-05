Maria en Dag zijn 65 jaar getrouwd: ‘We waren altijd bij elkaar: ik schuren en gronden, hij schilderen’

Dag Antheunis, een voornaam die je niet vaak tegenkomt in Zeeuws-Vlaanderen en zeker niet bij mensen van 84. In Axel en omgeving kennen de mensen de naam wel, want het is die van het gelijknamige schilderbedrijf. ,,De kinderen in zijn gezin hadden allemaal wel een beetje aparte namen”, zegt zijn vrouw Maria (83).