Marga Vermue wil graag burgemeester van Sluis blijven

De ambtstermijn van Vermue loopt op 6 oktober af. Polman vraagt de gemeenteraad van Sluis uiterlijk 1 juni een aanbeveling over haar herbenoeming te sturen. Vermue, lid van het CDA, werd in 2017 burgemeester van Sluis. Daarvoor vervulde ze dezelfde rol in het Brabantse Cranendonck. In Sluis nam ze het stukje over van waarnemend burgemeester Peter Cammaert, die zes jaar geleden de tijdelijke opvolger van Annemiek Jetten was.