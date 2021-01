Marechaussee laat Britten met zeiljacht niet aanmeren in haven Breskens

Reportage | Video De lessen gaan gewoon door op de Tweemaster Kameleon

9 januari OOST-SOUBURG - En weer zitten de meeste basisschoolleerlingen thuis. Staan juffen en meesters voor een grote uitdaging. Lesgeven voor een schermpje is en blijft behelpen, maar het gaat. Tegelijkertijd zitten er ook gewoon kinderen in de klas. Hoe gaat dat dan? We namen een kijkje op de Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg.