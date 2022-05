Marco Kamphuis is de nieuwe PZC-columnist: ‘Door corona heb ik Zeeland pas echt ontdekt’

Niet dat de provincie hem vreemd is. Zijn ouders hadden vroeger een vakantiehuisje in Yerseke en zijn partner is afkomstig uit Zeeland. ,,Zoals veel Zeeuwen is zij enorm verknocht aan haar provincie”, zegt Marco Kamphuis (56). ,,Zij heeft al lang geleden gezegd dat ze graag terug zou gaan. Dat leek me na ons pensioen best leuk, maar voorlopig niet. Als je - zoals wij - in Utrecht zit, is Zeeland toch een uithoek.”