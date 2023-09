Marcel Steketee (HVV) stopt direct als wethouder Veere en verlaat de politiek

Oprichter Omoda en schoenen­man in hart en nieren Louw Verton (85) overleden

Schoenenman Louw (Lourus Jan) Verton uit Zierikzee is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Verton was oprichter van de eerste Omodawinkel in Zierikzee. Hij was een rasondernemer en altijd in voor vernieuwing.