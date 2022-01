Mannen uit Oosterhout en Bergen op Zoom aangehouden voor kweken hennep in Zeeland

Zeeuwse horeca-onderne­mers zijn klaar met de sluiting: ‘Ik gooi zaterdag de deur open’

Zeeuwse horeca-ondernemers zijn klaar met de coronasluiting. Gert-Jan van Meggelen van Vini Wijnbar in Goes dreigt zaterdag een groot terras op de Grote Markt in te richten als het kabinet deze week geen klare wijn schenkt over de heropening van de horeca. Peter Schaap van De Beren in Goes gooit gewoon de deur open. ,,Een boete neem ik op de koop toe.”

10 januari