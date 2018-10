Mannen slaan boer (19) uit Nieuw-Namen gebroken kaak en neus: 'Waarom? Ik heb ze niks misdaan'

Voor De Graaf kon antwoorden sloeg de oudste van de drie mannen hem meerdere keren in zijn gezicht. De jonge boer viel op de grond en raakte bewusteloos. Enkele minuten later kwam hij weer bij. Zijn mond zat onder het bloed en zowel zijn neus als kaak zijn gebroken.



De Zeeuws-Vlaming verbleef twee nachten in het ziekenhuis. Zondag is hij geopereerd aan zijn kaak die op drie plekken gebroken bleek. De Graaf: "Het was zeker niet prettig, het deed veel pijn." Hij heeft nog steeds geen flauw idee waarom ze hem in elkaar sloegen. "Ik kom op die weg zelden auto's tegen. Ik had ze anders zeker wel gezien, het was ook al donker dus dan zie je de lichten van auto's."