Man zwemt naakt in vieze vijver Terneuzen, vlucht het dak op en moet onderkoeld naar spoedeisende hulp

De politie kreeg 's middags een melding binnen over de naaktzwemmer en ging met met twee auto’s naar de vijver. Ze vroegen hem uit het water te komen, maar dat wilde hij niet. Uiteindelijk overtuigden ze hem dat het beter voor hem was. Ze vroegen de man zijn kleren terug aan te doen en te wachten op een ambulance voor controle.

De man had daar geen zin in en vluchtte weg. "We zijn achter hem aan gerend en vonden hem uiteindelijk in de brandgang achter de Zuidlandstraat", schrijft de politie. Daar klom de man op het dak. De agenten gingen achter hem aan. Toen ze hem benaderden, sprong hij van het dak.