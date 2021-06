Man valt tijdens werkzaamheden in 14 meter diepe put bij Krammersluis Bruinisse

Jeugdleden Watersport­ver­e­ni­ging Breskens vissen 12,5 kilo aan afval uit de jachthaven

13 juni BRESKENS - ‘Emmer!’, schalde het zondagnamiddag over de jachthaven van Breskens. Kano’s en supboards lagen nog niet in het water, maar ruim tien jeugdleden van de Watersportvereniging Breskens liepen al met schepnetten over de steigers. ,,Er drijft zo veel plastic in de haven.”