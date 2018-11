Man uit Bruinisse verduisterde meer dan een half miljoen euro bij zijn werkgever

‘Vochtover­last Sluiskil geen zaak van Rijk’

17:10 SLUISKIL - De oplossing van de vochtoverlast in oudere woningen in Sluiskil moet vooral in de huizen zelf worden gezocht. Dit antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op vragen van CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Joba van den Berg.