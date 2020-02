Man overleden in Aquadome Scheldorado in Terneuzen

Het is op dit moment nog onbekend waaraan de man is overleden. Het zwembad is gesloten. Twee ambulances en een traumahelikopter werden meteen opgeroepen. De helikopter is uiteindelijk niet meer ter plaatse geweest.

Scheldorado is een zwemparadijs met veel attracties. Begin 2019 dreigde nog sluiting voor het zwemparadijs vanwege bouwtechnische mankementen zoals loszittende tegels. De Zeeuwse milieudienst RUD constateerde februari vorig jaar dat de problemen waren verholpen. Bij eerdere controles in 2018 was vastgesteld dat Scheldorado zo slecht was onderhouden dat dit gevaar kon opleveren voor bezoekers. De provincie dreigde vervolgens met sluiting als geen maatregelen zouden worden genomen. Die werden in 2019 uitgevoerd.