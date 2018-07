Man loopt met slagersmessen tussen uitgaanspubliek in Breskens

'Spotgoedko­pe' boeken bij Harmonie Kunst en Eer in Zierikzee

14:13 ZIERIKZEE - ,,De eerste keer komen de echte liefhebbers en de laatste keer ook. We zien ook vaak dezelfde gezichten", zegt vrijwilligster Esther van der Schee zaterdag in de grote verkoophal van het Harmoniegebouw aan de Kaersemakerstraat in Zierikzee.