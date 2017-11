Man in het gezicht gestoken bij AZC in Middelburg, dader voortvluchtig

Hulst 'niet op de hoogte' van vei­lig­heids­ri­si­co's dijk Perkpolder

17:36 HULST - Er is een welles-nietes spel ontstaan tussen de gemeente Hulst en Rijkswaterstaat. Inzet is de vraag of de gemeente door RWS op de hoogte is gebracht van een onderzoek naar de veiligheid van de nieuwe zeedijk in Perkpolder. Ja, zegt RWS. Nee, zegt de gemeente. De kwestie brengt wethouder Frank van Driessche in een politiek lastig parket.