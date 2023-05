Man aangehouden voor mishandeling in Vlissingen

Fout bij kinder­feest­je levert succesver­haal op: snowboard­ster Katja Dutu (14) uit Hoek gaat nu voor de wereldtop

Zeeland heeft een groot snowboardtalent. De veertienjarige Katja Dutu uit Hoek werd al bijna Nederlands kampioene bij de volwassenen en heeft zich geplaatst voor het jeugd-WK, dat komende zomer in Nieuw-Zeeland wordt gehouden. Ze is tot op het bot gemotiveerd om de wereldtop te bereiken. ,,Er is niemand die me pusht", zegt ze. ,,Het komt helemaal uit mezelf.”