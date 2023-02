Man aangehouden na bedreigen portier met mes, politie zoekt getuigen

Dion Saman stopt noodgedwon­gen met zijn viszaak, maar zijn liefde voor het Havenkwar­tier blijft

Toen Dion Saman (62) op z'n 16de z’n eerste winkel opende, was hij de jongste winkelier in het Zierikzeese Havenkwartier. Aan zijn loopbaan kwam februari vorig jaar abrupt een einde. Dion kreeg een herseninfarct en daarmee sloot ook de bijna honderd jaar oude Saman Vis- en Palinghandel de deuren. De panden aan de Visstraat zijn verkocht. En dat is nog altijd best wennen.

