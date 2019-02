Man aangehouden met 81 zeebaarzen in Ikea-tassen in Oostburg

Oud-burgemees­ter Sluis met de dood bedreigd in Vlaardin­gen

11:00 VLAARDINGEN - Onbekenden hebben eind vorig jaar gedreigd de Vlaardingse burgemeester Annemiek Jetten 'neer te knallen'. Anderen wilden haar 'te grazen nemen'. Justitie heeft beide bedreigingen in onderzoek. Jetten was van 2013 tot 2017 burgemeester van Sluis en stapte toen over naar Vlaardingen.