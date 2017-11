Man (69) gewond na botsing met scootmobiel tegen Lidl in Terneuzen

Woongoed erkent: Aardenburg wordt flink geraakt

11:11 AARDENBURG - Het aantal sociale huurwoningen dat komende jaren verdwijnt in Aardenburg is, in vergelijking met andere kernen, gigantisch. Dat zorgt voor gaten in het centrum en betaalbare woningen verdwijnen. Leefbaarheid is kortom in het geding, schrijft stadsraadvoorzitter Dinique Bakkers aan het Sluise college.