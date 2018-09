Man (54) uit Sluiskil overleden na eenzijdig ongeval

Onderzoek naar verkeers­vei­lig­heid in Boerenhol

10:43 BOERENHOL - Onderzoek moet uitwijzen hoe onveilig de verkeerssituatie in Boerenhol is. Dan kan worden gekeken hoe verkeersproblemen het beste kunnen worden opgelost. Dat laat wethouder François Babijn weten in reactie op een noodkreet van inwoners van het buurtschap.