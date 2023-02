Man (33) en dochter (15) langer vast voor brandstichting Burgh-Haamstede

Een 33-jarige Duitse man en zijn 15-jarige dochter, die vastzitten op verdenking van brandstichting in een woning aan het Sluispad in Burgh-Haamstede, worden langer vastgehouden.

De raadkamer van de rechtbank in Middelburg verlengde het voorrest van de vader met 21 dagen. Het meisje blijft nog zeker 30 dagen in de cel.

Vader en dochter werden in de nacht van 17 op 18 januari aangehouden, nadat er in een huis in Burgh-Haamstede brand was gesticht. De twee werden om 1.50 uur ingerekend op de A58, ruim een half uur na het uitbreken van de brand. In het belang van het onderzoek hield de politie de arrestatie meer dan een week stil.

Bij het hoekhuis in Burgh-Haamstede ontstond in mei vorig jaar commotie toen de bewoonster ‘s avonds werd overgoten met een onbekende en bijtende vloeistof. Volgens buurtbewoners leefde het slachtoffer een teruggetrokken bestaan en had ze mogelijk problemen met een ex. Ze zou ook worden bedreigd. Meerdere buren hoorden de vrouw op die 22ste mei om hulp roepen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen het incident van vorig jaar en de brandstichting.

De auto van de 33-jarige man is voor onderzoek in beslag genomen. Leden van de forensische opsporing en de recherche hebben onderzoek gedaan bij de woning. Het is onduidelijk of de man en dochter bekenden waren van de bewoonster van het huis.