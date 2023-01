Man (31) vertoont vervelend gedrag op de Grote Markt in Goes

De politie kreeg meerdere meldingen van mensen op de Grote Markt. De verdachte gedroeg zich vervelend en zou onder invloed zijn van alcohol of drugs. Ook had hij mogelijk een mes bij zich. De agenten spoorde de man op. Ze hebben hem gefouilleerd maar hij bleek geen mes bij zich te hebben. Hij werd verzocht de Grote Markt te verlaten.

Even later kwam hij toch terug en werd hij alsnog aangehouden. In de politiebus verzette de man zich nog tegen zijn aanhouding. Hij is overgebracht naar een politiebureau en is in de loop van zaterdagochtend weer vrij gelaten.