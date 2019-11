Maker Typisch Land van Hulst: ‘een tv-programma dat voorbij kabbelt is niet goed’

Geen treinver­keer tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke. Tientallen mensen gestrand in Goes

4 november GOES - Tussen Vlissingen en Kruiningen-Yerseke rijden momenteel geen treinen. De reden is een aanrijding tussen een man en een goederentrein op het station in Goes. Volgens omstanders is de man voor de trein gesprongen.