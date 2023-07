Maker slavernijmonument Vlissingen wordt bedreigd: ‘Nog geen aangifte, maar dit moet niet verder gaan’

,,Ik krijg gekke mailtjes en berichten", zegt hij. ,,Iemand stuurde mij per mail: ‘Weet je wat ze met nuttige idioten zoals jou gaan doen nadat hun doel bereikt is? Ik wel.’ Diezelfde persoon noemde mij in een Google review een walgelijk secreet.” Hoenderop is als kunstenaar makkelijk te vinden: ,,Mijn bedrijf is op mijn huisadres gevestigd. Op Google zijn vervelende reviews geplaatst. Zo is gesuggereerd dat ik zelf het monument beklad heb om aandacht te krijgen. Ik heb Google gevraagd die weer te verwijderen, een aantal daarvan is nu inderdaad weer weggehaald.”