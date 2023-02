Mae en Aedan (8) geven elkaar het jawoord in Hof Poppendamme: ‘Hij is lief en kan goed voetballen’

Om meteen maar duidelijk te zijn: nee, natuurlijk zijn Mae van Tilburg en Aedan van der Vlies uit Vlissingen niet echt met elkaar getrouwd. Toch leek het zondagochtend in Hof Poppendamme, de natuur- en speelboerderij nabij Grijpskerke, in alles op een echte huwelijksceremonie. De boel was uitbundig versierd, in de zaal zaten trotse familieleden, bruid en bruidegom zagen er onberispelijk uit en er was een 'echte’ trouwambtenaar. ,,Ik doe dit voor de eerste keer, dus ben best een beetje zenuwachtig’’, bekende ze.