Macht van boeren en bedrijven in het waterschap staat onder druk: goed plan of onverstandig?

Het is niet meer van deze tijd en ondemocratisch, vinden GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer. Zij willen daarom een einde maken aan de ‘geborgde zetels’. Na een jarenlange discussie stemt de Tweede Kamer waarschijnlijk dinsdag over een wetswijziging. Het zal erom spannen, want de meningen zijn sterk verdeeld.