Maatregelen tegen drugscriminaliteit op Zeeuwse recreatieparken

Weer brand in Hyacintstraat in Kloosterzande, nu vat container vlam

15:12 KLOOSTERZANDE - Voor de vijfde keer in amper twee maanden tijd is er brand uitgebroken in de Hyacintstraat in Kloosterzande. Vrijdagavond was er brand in de container die gebruikt wordt om huisraad van Hyacintstraat 6 in te verzamelen. In en om dat huis waren in februari al vier branden.