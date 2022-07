Maartje reist al 15 jaar de wereld over: ‘Maar de Zeeuwse stranden zijn het mooist’

Theater­groep TzT speelt deze zomer in tuinen en huiskamers

Theatergroep TzT zoekt gastheren en gastvrouwen die het gezelschap willen ontvangen voor een optreden in een tuin of huiskamer. ,,We hebben al enkele optredens op de planning de komende tijd, maar we zouden het leuk vinden om op meerdere plekken te spelen.”

9:00