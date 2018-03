Maarten wil nooit meer naar school

STAVENISSE - In Zeeland zaten vorig schooljaar 42 leerplichtige kinderen langdurig thuis. De 16-jarige Maarten van den Berge uit Stavenisse is één van hen. Hij gaat al ruim drie jaar niet naar school. Hij ontspoorde volledig in het voortgezet onderwijs.

Maarten gaat in 2013 naar de havo/vwo-brugklas op ’t Rijks in Bergen op Zoom. De overstap van een kleine dorpsschool naar een grote scholengemeenschap is enorm: hij moet anderhalf uur reizen naar school. En hij heeft ineens drieduizend leeftijdgenoten om zich heen, in plaats van zeventig. Het gaat al snel mis. Maarten haalt slechte cijfers.

Na een paar maanden wordt Maarten op initiatief van de school getest. Daaruit blijkt dat hij autisme heeft, maar hijzelf en zijn ouders hebben daarover grote twijfels. Uit een onderzoek van een andere instantie blijkt later dat Maarten niet autistisch is. Feit is dat zijn cijfers ondertussen zo slecht zijn dat hij de brugklas moet overdoen, op mavo-niveau. Maarten is daartoe gedwongen door de school, zegt hij zelf. Hij raakt zwaar gedemotiveerd, en vindt geen aansluiting bij zijn klasgenoten.

Vechtpartijen

Maartens ouders proberen een andere school voor hem te zoeken, maar dat lukt niet. Hij wordt op geen enkele andere school toegelaten, volgens zijn vader vanwege het etiket ‘autistisch’. De situatie op ’t Rijks escaleert. Maarten raakt een paar keer verwikkeld in vechtpartijen met medescholieren. De frustraties lopen te hoog op. ,,Ik ging op een gegeven moment alleen nog het eerste uur naar school, omdat ik wist dat ze dan de presentielijst tekenden.”

Eind 2014 is Maarten geen schim meer van wie hij was, zegt zijn vader. Hij wordt overgeplaatst naar het Aventurijn College, een school voor speciaal onderwijs. Zijn ouders zijn hier fel op tegen. ,,Hij is een intelligente jongen: hij hoort daar niet.” Maarten gaat er één dag naartoe en komt daarna definitief thuis te zitten: afgebrand, depressief en vol met woede.

Label

Maartens ouders voelen zich in de steek gelaten door de scholen en het samenwerkingsverband: ze vinden dat hij niet de juiste begeleiding gekregen heeft. Ze stappen naar de geschillencommissie passend onderwijs, omdat ze van de zogeheten toelaatbaarheidsverklaring (een indicatie voor het speciaal onderwijs) af willen. Dat zou het voor Maarten makkelijker maken naar een andere reguliere school te gaan. ,,Ze kijken niet naar Maarten, maar alleen naar dat label”, zegt zijn vader. De commissie geeft de ouders gelijk: het samenwerkingsverband heeft fouten gemaakt in de procedure. Ze adviseert om de toelaatbaarheidsverklaring nog eens te laten bekijken door andere – externe - deskundigen.

Toch is er nog niets veranderd. Maarten zit al ruim drie jaar thuis. Twee dagen per week gaat hij naar Spirare, een opvangplek in Venlo voor jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijs. Zijn ouders hebben Maarten daar het afgelopen jaar zien opbloeien. Maarten sleutelt er onder meer aan motoren. Dat doet hij thuis ook. ,,Ik vind het leuk om te leren door ergens mee bezig te zijn.”

Een oplossing is het niet, want Maarten kan bij Spirare geen diploma halen. Hoe het verder moet? Maartens ouders hebben geen idee. Ze hopen dat hij misschien toegelaten kan worden tot een technische beroepsopleiding, al is dat lastig zonder middelbare school-diploma. Maarten wil er niets meer van het onderwijs weten. ,,Voor mij hoeft het niet meer.”

Cijfers

Het verhaal van Maarten staat niet op zichzelf. In Zeeland zaten vorig schooljaar 42 leerplichtige kinderen langer dan drie maanden thuis. Landelijk gaat het om ruim 4000 leerlingen, blijkt uit cijfers die het ministerie van Onderwijs vorige week publiceerde.

Het hoge aantal thuiszitters baart onderwijsminister Arie Slob zorgen. Hij kondigde maatregelen aan om het schoolverzuim terug te dringen. Hij wil ervoor zorgen dat in 2020 geen kinderen langer dan drie maanden thuis zitten. ,,Ieder kind heeft recht op onderwijs en ieder kind dat thuiszit, is er één te veel", schrijft hij in een brief aan de Twede Kamer.