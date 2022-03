Maart is in Vlissingen zonniger dan ooit

VLISSINGEN - Maart was in Zeeland nog nooit zo zonnig. Tot en met zaterdag scheen de zon in Vlissingen al ruim 217 uur.

Daarmee is het record gebroken. Dat stond sinds 2014 op 213 uur. In Vlissingen wordt het aantal zonuren al sinds 1906 bijgehouden.

Zonnigste jaar

In Westdorpe, waar het KNMI sinds 1990 metingen verricht, is er nog geen sprake van record. De zon scheen er tot en met zaterdag bijna 213 uur. Het zonnigste jaar was tot nu toe 2014, met 224 uur. In Wilhelminadorp - waar in 2014 niet werd gemeten - is met bijna 219 uur het record van 2003 al ruimschoots gepasseerd.

Toch is Zeeland dit keer niet de zonnigste plek van het land. De meeste andere KNMI-stations in het land hebben tot nu toe nóg meer zon gemeten. Koploper is Voorschoten, bij Leiden, met ruim 232 uur.

Neerslag

Ook wat neerslag betreft, is het een uitzonderlijke maand. In Westdorpe is slechts 0,4 millimeter afgetapt. Het laagterecord voor maart staat sinds 1996 op 10,7 millimeter. In Vlissingen is nog maar 2,2 millimeter gevallen. Daar had 1993 tot nu toe de droogste maart, met 9,2 millimeter. De komende dagen wordt nog wel wat neerslag verwacht.