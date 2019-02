Maanden cel geëist voor een mislukte poging om snel geld te pakken

Terneuzen krijgt een escaperoom: de Vliegende Hollander

13:42 TERNEUZEN - In de Noordstraat in Terneuzen wordt in april een escaperoom geopend, die is ingericht rond het thema van het spookschip De Vliegende Hollander. Het is de bedoeling dat het ‘huis’ tijdens het paasweekend wordt geopend.