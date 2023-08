Luuk (11) is in de ban van de bij en hij is niet de enige: de imkerij verjongt

Als er één fanatieke club op het eiland is, dan is het wel Imkersvereniging Schouwen-Duiveland. Sinds een jaar of vijf struikel je bij zowat elke bijeenkomst over leden van deze club. ,,We hebben het tij mee", zegt voorzitter Helle van der Roest: ,,De algemene belangstelling voor insecten is landelijk enorm toegenomen.”